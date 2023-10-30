İşte kalem kalem deprem bölgesine yapılan harcamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
“Aziz milletimizin bağışlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağış hesabımızda toplanan; 121.940.635.154 ₺’den 63.575.201.110 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle, durmadan yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz”
ifadelerine yer vererek, ayrıntıları açıkladı.
İŞTE TÜM DETAYLAR
BAĞIŞ HESABI: 121.940.635.153 ₺
Bağış Hesabından Yapılan Harcamalar: 63.575.201.110₺
Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri: 40.500.808.000₺
10 bin TL hasar hane ödemesi: 19.024.470.000₺
15 bin TL taşınma yardımı: 8.042.235.000₺
100 bin TL vefat ödemesi: 4.066.500.000₺ (Bu da 40 bin 665 aileye veya kişiye ödeme yapıldığı anlamına geliyor)
Kira ödemesi 7 aylık: 9.354.910.000₺
Tahliye ödemesi: 12.693.000₺
Barınma Giderleri 23.074.393.110 ₺
Konteyner kent altyapısı: 17.000.000.000₺
Çadır ve konteyner temini: 4.595.045.775₺
Gıda - hijen seti alımı: 1.101.647.335₺
Esenkart ödemeleri: 377.700.000₺
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.