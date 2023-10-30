30 Eki 2023 - 23:20- Yaşam G: 30 Eki 2023 - 23:26

İşte kalem kalem deprem bölgesine yapılan harcamalar

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AFAD, Kahramanmaraş depremi bağış kampanyası harcamalarına ilişkin tüm detayları açıkladı. Buna göre, bugüne kadar 63 milyardan daha fazla harcama yapıldı. Toplam bağış miktarı ise neredeyse 122 milyarı buldu.
İşte kalem kalem deprem bölgesine yapılan harcamalar mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),

“Aziz milletimizin bağışlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağış hesabımızda toplanan; 121.940.635.154 ₺’den 63.575.201.110 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle, durmadan yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz”

ifadelerine yer vererek, ayrıntıları açıkladı.

İŞTE TÜM DETAYLAR

BAĞIŞ HESABI: 121.940.635.153 ₺
Bağış Hesabından Yapılan Harcamalar: 63.575.201.110₺

Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri: 40.500.808.000₺
10 bin TL hasar hane ödemesi: 19.024.470.000₺
15 bin TL taşınma yardımı: 8.042.235.000₺
100 bin TL vefat ödemesi: 4.066.500.000₺ (Bu da 40 bin 665 aileye veya kişiye ödeme yapıldığı anlamına geliyor)
Kira ödemesi 7 aylık: 9.354.910.000₺
Tahliye ödemesi: 12.693.000₺

Barınma Giderleri 23.074.393.110 ₺
Konteyner kent altyapısı: 17.000.000.000₺
Çadır ve konteyner temini: 4.595.045.775₺
Gıda - hijen seti alımı: 1.101.647.335₺
Esenkart ödemeleri: 377.700.000₺

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30 Eki 2023 - 23:20 Malatya- Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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