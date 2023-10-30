İşte kalem kalem deprem bölgesine yapılan harcamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),

“Aziz milletimizin bağışlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağış hesabımızda toplanan; 121.940.635.154 ₺’den 63.575.201.110 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle, durmadan yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz”

ifadelerine yer vererek, ayrıntıları açıkladı.

İŞTE TÜM DETAYLAR

BAĞIŞ HESABI: 121.940.635.153 ₺

Bağış Hesabından Yapılan Harcamalar: 63.575.201.110₺

Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri: 40.500.808.000₺

10 bin TL hasar hane ödemesi: 19.024.470.000₺

15 bin TL taşınma yardımı: 8.042.235.000₺

100 bin TL vefat ödemesi: 4.066.500.000₺ (Bu da 40 bin 665 aileye veya kişiye ödeme yapıldığı anlamına geliyor)

Kira ödemesi 7 aylık: 9.354.910.000₺

Tahliye ödemesi: 12.693.000₺

Barınma Giderleri 23.074.393.110 ₺

Konteyner kent altyapısı: 17.000.000.000₺

Çadır ve konteyner temini: 4.595.045.775₺

Gıda - hijen seti alımı: 1.101.647.335₺

Esenkart ödemeleri: 377.700.000₺