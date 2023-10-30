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Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem neyin habercisi?

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Kahramanmaraş’ta bu akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, uzmanlar bunun gerilime bağlı bir sarsıntı olduğunu açıkladı. İşte detaylar…
Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem neyin habercisi? mask
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Kahramanmaraş’ta bu akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, uzmanlar bunun gerilime bağlı bir sarsıntı olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 19.25’te Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte olan deprem vatandaşları tedirgin etti. Nitekim bir süredir bu depremler olmuyordu. Orada olan depremler ise Malatya’yı da bir şekilde etkiliyordu.

Söz konusu depremi gerilime bağlı sarsıntı olarak niteleyen Bilim Rehberi, şunları aktardı:

“Saat 19.25'de yerin 7 km derinliğinde meydana gelen bu deprem gerilime bağlı depremler olup büyük deprem habercisi değildir. Bölgede gerilim halen sürmekte ve bu tür depremler büyük deprem sonrası artçı veya bağımsız şekilde olmaya devam etmektedir.”
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30 Eki 2023 - 22:53 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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