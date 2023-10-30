30 Eki 2023 - 22:23- Asayiş G: 30 Eki 2023 - 22:54

Komşuda yine silahlar konuştu

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Elazığ’da bir şahıs, iş yerinde çalışırken uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.C., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Komşuda yine silahlar konuştu mask
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Elazığ’da bir şahıs, iş yerinde çalışırken uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.C., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Eki 2023 - 22:23 - Asayiş

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