Komşuda yine silahlar konuştu

Elazığ’da bir şahıs, iş yerinde çalışırken uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.C., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.