30 Eki 2023 - 22:21- Asayiş G: 30 Eki 2023 - 22:54

Traktör kazasında 1 kişi öldü, 2 ağır yaralı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör şarampole uçtu. Feci kaza sonrası traktör üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Traktör kazasında 1 kişi öldü, 2 ağır yaralı mask
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör şarampole uçtu. Feci kaza sonrası traktör üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Yavuzeli ilçesi kırsal Bakırca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırca Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki traktörün kontrolü kayboldu. Kontrolden çıkan ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu traktör, savrulduktan sonra şarampole uçtu.

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Meydana gelen feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında traktör üzerinde bulunan Hülya Şahin'in (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Şahin (21) ile Ayşe Şahin (50) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Eki 2023 - 22:21 - Asayiş

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