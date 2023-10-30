Malatya Milletvekili İhsan Koca'yı gören var mı? Retweet vekilliği ile olmaz!

Geçtiğimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimle Malatya’da adaylardan 6 kişi milletvekili seçildi: İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Veli Ağbaba, Mehmet Celal Fendoğlu, Bülent Tüfenkci ve belki ismini uzun süre sonra ilk defa duyacağınız, neredeyse hiçbir platformda denk gelinmeyen, 6 Şubat’ın ağır etki bıraktığı Malatya’da bırakın sorunlara çözüm üretmeyi, tek bir esnafı bile ziyaret etmeyen, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetlerini retweetleyen Milletvekilimiz İhsan Koca… Gelin varlığı da yokluğu da bir olan bu vekilimizi birlikte inceleyelim…

Malatya, tüm Türkiye’de olduğu gibi 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa giderek hem cumhurbaşkanı seçimlerine oy verdi hem de kendisini temsil edecek milletvekillerini seçti. 6 milletvekili seçen Malatya’da bir vekilin varlığı da yokluğu da bir…

SANKİ MALATYA’DA DEPREM BİLE OLMAMIŞTI

6 Şubat depremlerinin ağır etki bıraktığı Malatya’da seçim telaşından, “şimdi ne olacak?” karmaşasından dolayı vekillerin çalışmaları aksadı. Seçimden hemen sonra ise millet icraat bekledi. Nitekim Malatya tam anlamıyla sahipsiz kalmış, sesini duyuramamıştı. Öyle ki sanki Malatya’da deprem bile olmamıştı. Dolayısı ile Malatyalıların beklentisi yüksekti.

HALKIN BEKLENTİSİ YÜKSEKTİ

Seçimden sonra özellikle yeni vekillerin alışma ve adapte olma süreci devam ederken tecrübeli vekillerle birlikte sahayı inceleme süreci yaşandı. Ardından bakanlarla görüşme, Malatya’ya bir şeyler katma, sorunlara çözüm üretme, esnafı ziyaret edip dertlerini dinleme, vatandaşın sıkıntısını gözetleme gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Hemen her vekilin ismi kulaklarda çınladı.

“MALATYA ARTIK SAHİPSİZ DEĞİL”

Hatta henüz yeni vekil olan Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın çabaları vatandaşın takdirini dahi kazandı. Henüz 5 aylık vekil olan Babacan, “Malatya artık sahipsiz değil” diyerek, ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekleri sözünü verdi. Ölmeztoprak, Malatyalıların Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri bir isim olarak anıldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu sahada görülüyor. Rahatlığı ile dikkat çeken İhsan Koca ise sanki bu şehrin vekili değil gibi davranıyor.

İHSAN KOCA NEREDE?

Tüm bunlarla birlikte AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca’nın en azından bir esnaf ziyareti yaptığını söylemek bile mümkün değil. Milletvekili Koca, diğer vekillerle birlikte, yapılan toplantılara katılıyor ve şehrin sorunlarına dair herhangi bir açıklama dahi yapmıyor. Hatta sosyal medya hesaplarından Malatya’daki gelişmelere dair herhangi bir açıklaması dahi bulunmuyor. Koca’nın sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetlerini retweetlediği görülüyor.

CUMHURİYET KUTLAMALARINDA BİLE YOKTU

Öte yandan Milletvekili Koca’nın, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarında da şehirdeki herhangi bir programa katılmadığı gözlendi. Tüm Malatya, tüm Türkiye hatta tüm dünya Cumhuriyeti kutlarken, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetlerini retweetledi.

“ZORLA MI VEKİL OLDU?”

Diğer taraftan bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Tekin, “Malatya Ankara’dan görüldü gibi değil” dedi ve o gün milat oldu. Tam 5 ay sonra siyasilerden “Malatya yıkıldı” açıklaması geç de olsa duyuldu. Ancak yine de İhsan Koca’dan ses çıkmadı. Şimdi herkes “Koca zorla mı milletvekili oldu, zoraki yapacağı görevi niye kabul etti?” sorularına yanıt arıyor?