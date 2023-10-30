O şehirde terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY - PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde yapılan operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birime teslim edildi. 3 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.