30 Eki 2023 - 21:23- Gündem G: 30 Eki 2023 - 23:31

Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması Malatya da yararlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanları ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması Malatya da yararlanacak mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanların 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabileceklerini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

sözlerine yer verdi. 
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30 Eki 2023 - 21:23 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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