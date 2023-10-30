30 Eki 2023 - 21:23- Gündem

Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması Malatya da yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanları ilgilendiren bir açıklama yaptı.