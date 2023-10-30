Konya’da boş arazide bulunan saman balyalarının yakınlarında bulunan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 20 bin saman balyası yandı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Rıza Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki boş arazide bulunan M.T.'ye ait 20 bin saman balyası, henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan elektrik tellerinin temas etmesi sonucu alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Saman balyalarının tamamen etkilendiği yangında büyük çapta zarar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.