30 Eki 2023 - 21:15- Yaşam

Çağrıların yüzde 43'ü asılsız

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Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 332 bin 537 çağrı aldığını ancak bu çağrıların yüzde 43’ünün asılsız çağrılardan oluştuğunu açıklayan Vali Orhan Tavlı, "112 asılsız aramalarla meşgul edilmemeli" dedi.
Çağrıların yüzde 43'ü asılsız mask
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Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 332 bin 537 çağrı aldığını ancak bu çağrıların yüzde 43’ünün asılsız çağrılardan oluştuğunu açıklayan Vali Orhan Tavlı,

"112 asılsız aramalarla meşgul edilmemeli"

dedi.

2023 yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Vali Orhan Tavlı, toplantı öncesi 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Acil yardım çağrısı alındıktan sonra ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşması için gayret gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 332 bin 537 çağrı aldığını ancak bu çağrıların yüzde 43’ünün asılsız çağrılardan oluştuğunu ifade eden Vali Tavlı, acil durumlarda her saniyenin çok önemli olduğunu hatırlatarak, acil yardıma ihtiyacı olanlara engel olunmaması için 112 numarasının asılsız aramalarla meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Eki 2023 - 21:15 - Yaşam

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