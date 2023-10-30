İsrail, Gazze’de AFAD binasını mı vurdu?

Sosyal medya İsrail’in Gazze’de AFAD binasını vurduğuna dair iddiaları konuşurken AFAD’tan bir açıklama geldi.

AFAD, İsrail’in Gazze’de AFAD binasını vurduğuna dair iddiaları yalanladı. Vurulan binanın AFAD’a ait olmadığı ve Gazze’de AFAD’ın deposu olmadığı belirtilen açıklamada,

“Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır”

ifadelerine yer verildi.