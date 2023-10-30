30 Eki 2023 - 20:56- Yaşam

Malatya’nın çekmeyen internetine çözüm Konteyner kentlere ücretsiz olacak

Malatya’da depremin hemen ardından yaşanan ve halen devam eden internet ile şebeke sorununa çözüm geliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, hem ücretsiz internet hem de fizibilite çalışması müjdesi verdi. İşte detaylar…