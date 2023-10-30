Malatya’nın çekmeyen internetine çözüm Konteyner kentlere ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile görüşen AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın sorunlarına dair bir açıklama yaptı.
ÇEKMEYEN İNTERNETE ÇÖZÜM
Milletvekili Babacan,
“Vatandaşlarımızdan aldığımız şikayet ve taleplere binaen, Malatya'da deprem sonrasındaki iletişim ağı, baz istasyonlarının durumu, telefon şebekeleri ve sabit internet şebekelerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir görüşme yaptık. Buna göre; geçen hafta tüm ilçe başkanlarımızdan topladığımız mahalle mahalle detaylı bilgileri sınıflandırarak Sayın Bakan Yardımcımıza dosya halinde sunduk. Her bir ilçede gerek telefon ve mobil internet gerekse sabit ev interneti şebekelerinde yaşanan sorunları mahalle mahalle sunduk. Sayın Bakan Yardımcımız da doğrudan ilgili birimlere Malatya bazında detaylı bir tarama ve fizibilite çalışması yapılması talimatını verdiler. Sonrasında da en aciliyet kesbeden mahallelerden başlayarak gerek onarım gerekse yatırım ve altyapı çalışması yapılması talimatlarını verdiler”
diye konuştu.
ARALIK AYI SONUNA DEK ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Başka bir haber daha veren Babacan,
“Bir başka güzel haber ise; Malatya'daki tüm konteyner kentlerdeki bütün konteynerlara Aralık ayı sonuna dek ücretsiz internet hizmeti sağlanmış olacak. Böylece konteynerlerdeki öğrenciler için ciddi bir sorun olan internete erişim sorunu tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Sayın Bakan Yardımcımıza ve değerli ekibine, gerçekten gösterdikleri hızlı aksiyon ve yakın alakadan dolayı müteşekkirim”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adnan - Çabalarınızı takdirle karşılıyoruz sağolun varolun Allah razı olsun
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.