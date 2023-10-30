Sivasspor’da kupa mesaisi

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor maçının ardından dün akşam Sivas’a dönen Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Artvin Hopaspor ile maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar ardından, sınırlı alan oyun ile üç grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı