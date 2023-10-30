MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 1Ç Çöşnük-İnönü Mahallesi, 25A Merkez-Adliye-Kuyulu ve150 Yakınca-Merkez’e ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…
1Ç MOTAŞ otobüsleri nereye gidiyor? 1Ç MOTAŞ otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Çöşnük-İnönü Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1Ç otobüslerinin kalkış saatleri…
1Ç: Çöşnük-İnönü Mahallesi
HAFTA İÇİ
Çöşnük kalkış İnönü Mahallesi kalkış
- 06:00
06:30 07:00
07:30 08:00
09:00 10:00
11:00 12:00
13:00 13:45
14:30 15:15
16:10 17:10
18:00 19:00
HAFTA SONU
Çöşnük kalkış İnönü Mahallesi kalkış
- 06:00
06:30 07:00
07:30 08:00
09:00 10:00
11:00 12:00
13:00 13:45
14:30 15:15
16:10 17:10
18:00 19:00
150 MOTAŞ otobüsleri nereye gidiyor? 150 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Yakınca-Merkez’ne ulaşım sağlayan 150 MOTAŞ otobüslerinin kalkış saatleri…
150: Yakınca-Merkez
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Yakınca kalkış
06:45 06:00
08:15 07:30
10:15 09:00
12:15 11:00
14:15 13:00
16:15 15:00
18:15 17:00
19:45 20:15
HAFTA SONU
Merkez kalkış Yakınca kalkış
06:45 06:00
08:15 07:30
10:15 09:00
12:15 11:00
14:15 13:00
16:15 15:00
18:15 17:00
19:45 20:15
25A MOTAŞ otobüsleri nereye gidiyor? 25A MOTAŞ otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Adliye-Kuyulu’ya ulaşım sağlayan 25A otobüslerinin kalkış saatleri…
25A: Merkez-Adliye-Kuyulu
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Kuyulu kalkış
07:30 08:15
08:00 08:30
09:00 09:45
10:30 11:15
12:00 12:45
13:30 14:15
15:00 15:45
16:30 17:15
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.