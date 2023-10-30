30 Eki 2023 - 17:56- Gündem

MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 1Ç Çöşnük-İnönü Mahallesi, 25A Merkez-Adliye-Kuyulu ve150 Yakınca-Merkez’e ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…
MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri mask
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 1Ç Çöşnük-İnönü Mahallesi, 25A Merkez-Adliye-Kuyulu ve150 Yakınca-Merkez’e ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…

1Ç MOTAŞ  otobüsleri nereye gidiyor? 1Ç MOTAŞ otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Çöşnük-İnönü Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1Ç otobüslerinin kalkış saatleri…

1Ç: Çöşnük-İnönü Mahallesi

HAFTA İÇİ

Çöşnük kalkış             İnönü Mahallesi kalkış

    -                                    06:00

06:30                                 07:00

07:30                                 08:00

09:00                                 10:00

11:00                                 12:00

13:00                                 13:45

14:30                                  15:15

16:10                                  17:10

18:00                                  19:00

HAFTA SONU

Çöşnük kalkış             İnönü Mahallesi kalkış

    -                                    06:00

06:30                                 07:00

07:30                                 08:00

09:00                                 10:00

11:00                                 12:00

13:00                                 13:45

14:30                                  15:15

16:10                                  17:10

18:00                                  19:00

150 MOTAŞ otobüsleri nereye gidiyor? 150 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Yakınca-Merkez’ne ulaşım sağlayan 150 MOTAŞ  otobüslerinin kalkış saatleri…

150: Yakınca-Merkez

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             Yakınca kalkış

06:45                                 06:00

08:15                                 07:30

10:15                                 09:00

12:15                                 11:00

14:15                                  13:00

16:15                                  15:00

18:15                                  17:00

19:45                                  20:15

HAFTA SONU

Merkez kalkış             Yakınca kalkış

06:45                                 06:00

08:15                                 07:30

10:15                                 09:00

12:15                                 11:00

14:15                                  13:00

16:15                                  15:00

18:15                                  17:00

19:45                                  20:15

25A MOTAŞ  otobüsleri nereye gidiyor? 25A MOTAŞ otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Adliye-Kuyulu’ya ulaşım sağlayan 25A otobüslerinin kalkış saatleri…

25A: Merkez-Adliye-Kuyulu

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             Kuyulu kalkış

07:30                                 08:15

08:00                                 08:30

09:00                                 09:45

10:30                                 11:15

12:00                                  12:45

13:30                                  14:15

15:00                                  15:45

16:30                                  17:15

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30 Eki 2023 - 17:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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