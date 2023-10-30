30 Eki 2023 - 17:43- Gündem

“Şehrimizi hep birlikte tekrar ayağa kaldıracağız”

Malatya’da ziyaret programlarına devam eden ve vatandaşların sorun ile taleplerini dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Bakanlarımızın deprem bölgelerine gösterdiği özel ilgili ile inşallah en kısa sürede şehrimizdeki gördüğünüz hızlı iyileşmeyi kırsallar da dahil olmak üzere tüm bölgelerimizde tamamlamış, şehrimizi hep birlikte bütün unsurları ile ayağa kaldırmış olacağız” dedi.