“Şehrimizi hep birlikte tekrar ayağa kaldıracağız”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak deprem sonrası yaşanan sorunlara ve taleplere çözüm üretmek için ziyaretlerine devam ediyor.
Şehrin imar, inşa ve ihyası için yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve saha ziyaretlerini bürokrasi ile birleştirerek çözümler üretme gayreti içerisinde olduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak,
“Şehrimizi ayağa kaldırmak için şehrin tüm paydaşları bir arada çalışmalıyız. Her bir hemşehrimizin fikirleri çok kıymetli çünkü her bir vatandaşımızın hikayesi birbirinden farklı yaşananlar birbirinden farklı bu anlamda bizlere düşen en önemli görev anlamak ve el birliği ile tüm şartları iyileştirmek, yaraları sarmak. Bu anlamda ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerimiz ile görüşmelerimiz ve beraberinde gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizde notlarımızı en ince ayrıntısı ile alıyor ve bürokratlarımız ile çözümler noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Bakanlarımızın deprem bölgelerine gösterdiği özel ilgili ile inşallah en kısa sürede şehrimizdeki gördüğünüz hızlı iyileşmeyi kırsallar da dahil olmak üzere tüm bölgelerimizde tamamlamış, şehrimizi hep birlikte bütün unsurları ile ayağa kaldırmış olacağız”
ifadelerini kaydetti.
“KISA SÜRE İÇERİSİNDE SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR”
İlgili kurumlarla sürekli diyalog halinde olduğunu belirten Ölmeztoprak,
“İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Abdulkadir Gül ve Hüseyin Apak, Yeşilyurt İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi, Gençlik Kollarımız ve teşkilatımız ile muhtarlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantımızda mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulunduk. Bizler el birliği ile çözüm odaklı olarak çalışmalıyız, özellikle deprem süreci sonrası mahallelerimizde bazı alt ve üst yapısal sorunlar oluşmuştu, bunların çözümü noktasında ilgili kurumlarımız ile sürekli diyalog halindeyiz ve kısa süre içerisinde bu sorunlar çözülüyor”
dedi.
“ZULÜMLE ÂBÂD OLUNMAZ”
İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliama da değinen Milletvekili Ölmeztoprak,
“İsrail, enerji akışını keserek sivil halkın sağlık hizmetlerine erişimini engelledi. Yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin yaşama tutunmasını sağlayan tüm imkânlar yok edildi. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri bombalayarak savaş hukukunun hiçbir kuralına uymayan zulümler yapılıyor. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki zulümle âbâd olunmaz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz ve bir an önce uluslararası kamuoyu saldırılarının durması, barışın tesisi için her türlü gayreti göstermelidir.”
ifadelerini kullandı.
“ESNAFLARIMIZA HAYIRLI VE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİK”
“Hemşehrilerimizi ziyaret ederek deprem sürecinde yaşadıkları sorunları ve mevcut talepleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik” diyen Ölmeztoprak,
“Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Biz şehrimizin deprem öncesinden çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyor ve bunun için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bizlere inanıyor, güveniyorlar. Bizler de bu bilinçte tüm sorunların karşısında tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyor, şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ilerlemesi ve büyümesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.