Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Kızılay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Önemli açıklamalarda bulunan Gök, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kadim Türk Milleti, tarih sahnesine çıktığı ilk günden bugüne değin; yardımseverlik ve dayanışma ilkelerini, temel şiarı olarak özümsemiş bir toplumdur. Bu yönüyle milletimize yakışan ve halis niyetlerinin temsilcisi konumunda olan Türk Kızılay’ına çok şey borçluyuz. Bu kurum, ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldürürken özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır.

“BUNLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Türk Kızılayı, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü ve yardımsever yanlarını hakkaniyetle temsil etmektedir. Yakın zamanda münezzeh şehrimizde meydana gelen ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz yıkıcı depremin sonrasında sahalardan bir an olsun ayrılmayan; o zorlu günler ve koşullarda depremzede vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm gücünü seferber eden Türk Kızılay’ına müteşekkiriz. Deprem ve sonrasında meydana gelen sel taşkınlarında şehrimizin tüm noktalarında eşzamanlı olarak verdikleri hizmetler ve destekler sayesinde pek çok vatandaşımızı büyük bir hezimetten kurtarmıştır. Bizler üzerinden yaklaşık 9 ay geçse de bunları unutmadık, unutmayacağız.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası olması sebebiyle, Tüm Türk Kızılayı çalışanlarımızın ve Kızılay’a destek veren tüm hayırseverlerimizin gününü kutluyor; görevlerinde güç ve muvaffakiyetler diliyorum. ”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı