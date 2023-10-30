Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı’ndan öğrencilere burs

Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “25 Ekim itibariyle üniversite öğrencilerine 800 TL yüksek lisans öğrencilerimize bin 500 TL hesaplarına yatırılmıştır” dedi.

Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “100. Yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin, vatanımızın bütünlüğü milletimizin esenliği yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz ile birlikte nice 100 yılları kutlamak nasip olsun. Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Hatıraları önünde şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

“ÖĞRENCİ SAYISI ARTABİLİR”

2023 -2024 eğitim yılında burs verilen öğrencilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “2023-2024 Eğitim Öğretim yılında 403 Üniversite öğrencisi 2 Yüksek Lisans öğrencisine 25 Ekim itibariyle üniversite öğrencilerine 800 TL Yüksek Lisans öğrencilerimize bin 500 TL hesaplarına yatırılmıştır. Ancak mücbir sebeplerden dolayı başvuru olduğunda kayıtsız kalmayacağız dolayısıyla bu öğrenci sayısı artabilir” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK AMAÇLARIMIZDAN BİRİSİDİR”

Tilbaç, vakıf yönetimi en önemli amaçlarından birisinin Malatya ve İstanbul’da birer öğrenci yurdunu yapmak olduğunu belirterek, “Pütürge Eğitim Vakfı olarak ilk hedefimiz geleceğimiz olan öğrencilerimize yurt sorununu çözmek için ilki Malatya’da, ikincisi İstanbul’da olmak üzere öğrenci yurdu yapma idealimiz devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin arasında iletişimi sağlamak için Pütürge ve Doğanyollu öğrencilerin Türkiye genelinde ilkokuldan itibaren öğrenci envanterini çıkarmak en büyük amaçlarımızdan birisidir” söyleminde bulundu.

Pütürge, Doğanyol ve Malatya’ya hizmetleri olmuş isimlerin onure edilmesi ve hemşehri kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan vefa zamanı etkinliklerini düzenlediklerini de hatırlatan Tilbaç, “Vakfımızın geçen yıl başlattığı ve depremle birlikte ara verdiği Vefa Zamanı etkinliğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “Bizim için ve vakfımızın geleceği için çok önemli olan kubbedağı.com dijital gazetemizin Pütürge ve Doğanyol’da kültürel sanatsal ve günlük haberlere anında ulaşabileceğiniz bir platform oluşturmak için gayretimiz devam etmektedir" dedi.

Kaynak: BÜLTEN