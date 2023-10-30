Dolar bir anlığına 24 TL oldu

Kısa bir zaman önce internet üzerinden arama yapan vatandaşlar 1 doların 24 TL olduğunu görerek gözlerine inanamadılar. Bu ani düşüşün istatistiklere de yansımasıyla kısa bir şok yaşayanlar, konuyu sosyal medya hesaplarından tartışmaya açtı. Bir yanlışlık olduğunu düşünenlerin yanı sıra gerçek olduğunu iddia eden kullanıcılar da vardı. Kısa bir süre sonra dolar kurunun bir hata olduğu anlaşıldı ve yeniden internet tarayıcılarında 1 doların karşılığı 28 TL olarak görüntülendi.
YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ
Güncel dolar kuruna baktığımızda ise doların yeniden 28 TL bandına çıktığı, internet tarayıcısı tarafından yapılan hatanın düzeltildiği görüldü. Güncel döviz kurlarına baktığımızda ise 30 Ekim 2023 itibari ile 1 Dolar; 28.24 TL, 1 Euro 29.94 TL civarında işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.