30 Eki 2023 - 17:27- Ekonomi

Dolar bir anlığına 24 TL oldu

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Kısa bir zaman önce internet üzerinden arama yapan vatandaşlar 1 doların 24 TL olduğunu görerek gözlerine inanamadılar. Bu ani düşüşün istatistiklere de yansımasıyla kısa bir şok yaşayanlar, konuyu sosyal medya hesaplarından tartışmaya açtı. Bir yanlışlık olduğunu düşünenlerin yanı sıra gerçek olduğunu iddia eden kullanıcılar da vardı. Kısa bir süre sonra dolar kurunun bir hata olduğu anlaşıldı ve yeniden internet tarayıcılarında 1 doların karşılığı 28 TL olarak görüntülendi.
Dolar bir anlığına 24 TL oldu mask
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Kısa bir zaman önce internet üzerinden arama yapan vatandaşlar 1 doların 24 TL olduğunu görerek gözlerine inanamadılar. Bu ani düşüşün istatistiklere de yansımasıyla kısa bir şok yaşayanlar, konuyu sosyal medya hesaplarından tartışmaya açtı. Bir yanlışlık olduğunu düşünenlerin yanı sıra gerçek olduğunu iddia eden kullanıcılar da vardı. Kısa bir süre sonra dolar kurunun bir hata olduğu anlaşıldı ve yeniden internet tarayıcılarında 1 doların karşılığı 28 TL olarak görüntülendi.

YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ

Güncel dolar kuruna baktığımızda ise doların yeniden 28 TL bandına çıktığı, internet tarayıcısı tarafından yapılan hatanın düzeltildiği görüldü. Güncel döviz kurlarına baktığımızda ise 30 Ekim 2023 itibari ile 1 Dolar; 28.24 TL, 1 Euro 29.94 TL civarında işlem görüyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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30 Eki 2023 - 17:27 - Ekonomi

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