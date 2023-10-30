30 Eki 2023 - 17:27- Ekonomi

Dolar bir anlığına 24 TL oldu

Kısa bir zaman önce internet üzerinden arama yapan vatandaşlar 1 doların 24 TL olduğunu görerek gözlerine inanamadılar. Bu ani düşüşün istatistiklere de yansımasıyla kısa bir şok yaşayanlar, konuyu sosyal medya hesaplarından tartışmaya açtı. Bir yanlışlık olduğunu düşünenlerin yanı sıra gerçek olduğunu iddia eden kullanıcılar da vardı. Kısa bir süre sonra dolar kurunun bir hata olduğu anlaşıldı ve yeniden internet tarayıcılarında 1 doların karşılığı 28 TL olarak görüntülendi.