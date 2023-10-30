30 Eki 2023 - 17:21- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nadire İmrak‘ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Azra Sokak, Ahmet Torun Sitesi, NO: 5/9, Battalgazi,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Keleş Tekgöz’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mesnevi Sokak, Ayyıldız Apartmanı, Yeşilyurt,

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Basri Karabatak’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, TOKİ Konutları, C Blok, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hikmet Tüfekçi’nin taziye adresi: İkizce Mahallesi, 3.Konteyner Kent, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 11/2, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Tomolar Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mahmut Doğan’ın taziye adresi: Tomolar Mahallesi, Yazıhan,

96 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Fatma Aslan’ın taziye adresi: Akçadağ,

85 yaşında vefat eden ve Ulutaş Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Mahmut Acar’ın taziye adresi: Ulutaş Mahallesi, Pütürge,

94 yaşında vefat eden ve Kürecik Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Besey Bulut’un taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ,

9 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Münir Taylan Öncü’nün taziye adresi: Elazığ”

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30 Eki 2023 - 17:21 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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