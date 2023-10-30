Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nadire İmrak‘ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Azra Sokak, Ahmet Torun Sitesi, NO: 5/9, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Keleş Tekgöz’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mesnevi Sokak, Ayyıldız Apartmanı, Yeşilyurt,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Basri Karabatak’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, TOKİ Konutları, C Blok, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hikmet Tüfekçi’nin taziye adresi: İkizce Mahallesi, 3.Konteyner Kent, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 11/2, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Tomolar Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mahmut Doğan’ın taziye adresi: Tomolar Mahallesi, Yazıhan,
96 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Fatma Aslan’ın taziye adresi: Akçadağ,
85 yaşında vefat eden ve Ulutaş Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Mahmut Acar’ın taziye adresi: Ulutaş Mahallesi, Pütürge,
94 yaşında vefat eden ve Kürecik Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Besey Bulut’un taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ,
9 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Münir Taylan Öncü’nün taziye adresi: Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.