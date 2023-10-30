Dev mağarada tavan çöktü olanlar oldu

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı. Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i telef oldu. Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Telef olan hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.
Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi.
Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.