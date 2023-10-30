İsrafın böylesi görülmedi! Bayat ekmekleri ağır hasarlı binaya attılar

Elazığ’da elinde kalan yüzlerce bayat ekmeği ağır hasarlı binanın içerisine atan fırın hakkında zabıta ekipleri inceleme başlattı.
Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir fırın, elinde kalan ve bayatlayan yüzlerce ekmeği ağır hasarlı bir binanın içerisine attı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, işletme hakkında inceleme başlattı.
İşletme çalışanları, ekmeklerin bayat olduğunu ve hayvan besleyen kişilere sattıklarını iddia etti. Ekiplerin uyarıları üzerine işletme çalışanları, yere bıraktıkları ekmekleri tekrar toplayarak çuvallara doldurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.