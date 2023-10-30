30 Eki 2023 - 17:15- Bölge

İsrafın böylesi görülmedi! Bayat ekmekleri ağır hasarlı binaya attılar

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Elazığ’da elinde kalan yüzlerce bayat ekmeği ağır hasarlı binanın içerisine atan fırın hakkında zabıta ekipleri inceleme başlattı.
İsrafın böylesi görülmedi! Bayat ekmekleri ağır hasarlı binaya attılar mask
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Elazığ’da elinde kalan yüzlerce bayat ekmeği ağır hasarlı binanın içerisine atan fırın hakkında zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir fırın, elinde kalan ve bayatlayan yüzlerce ekmeği ağır hasarlı bir binanın içerisine attı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, işletme hakkında inceleme başlattı.

İşletme çalışanları, ekmeklerin bayat olduğunu ve hayvan besleyen kişilere sattıklarını iddia etti. Ekiplerin uyarıları üzerine işletme çalışanları, yere bıraktıkları ekmekleri tekrar toplayarak çuvallara doldurdu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Eki 2023 - 17:15 Elaziğ- Bölge

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