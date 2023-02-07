07 Şub 2023 - 23:25- Spor G: 07 Şub 2023 - 23:28

Büyükşehir Belediyespor'un acı kaybı!

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TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncularının bulunduğu yıkılan otel enkazınd...
Büyükşehir Belediyespor'un acı kaybı! mask
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TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncularının bulunduğu yıkılan otel enkazında umutlar tükendi.

Enkazın bulunduğu yerde arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takım Kaptanı Mehmetcan Ağırbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

# malatya

07 Şub 2023 - 23:25 Malatya- Spor

Muhabir  Ömer Ali Delibaş

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