"Kırılmayan 40 km bir fayımız var!"

ERKENEK HATTINA DİKKAT!

İnönü Üniversitesi Öğretim üyesi Vehbi Aluçlu, 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası BUSABAH gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Aluçlu,"Memleketime vatanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 29 yıldır ve ben Bu konuda çok çaba harcadım. Yetkililer maalesef ilgilenmediler" dedi.

Aluçlu,"Bu konu ile keşke olmasaydı diyorum keske olmasaydı. Enkaz altında

kalanlara kurtarma ekiplerinden bir an önce onlara ulaşmalarını diliyorum.hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Şuanda bir fayımız henüz kırılmadı.

Fayımızın kırılma ihtimali yüksek.Onunda zamanını bilmiyoruz.Erkenek segmenti dediğimiz Erkenek- Gölbaşı- Sincik dediğimiz hat burada 40 km'ye yaklaşık bir fayımız var. O fay kırılmadı.

Bugün 5.2 bir deprem yaşandı. O bölgede Sincik ifadesi geçti bu deprem öncü deprem olabilir. Sadece bu fayımız kaldı kırılma ihtimali çok yüksek. Zamanını bilmiyoruz Erkenek segmenti

kırılmadı henüz. Bu gÜn o bölgede yaşanan 5.2' lik deprem umarım ana depremdir" ifadesini kaydetti.