07 Şub 2023 - 21:59- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 22:02

12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz 40 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı mask
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Ciritpınar Mahallesi'nde çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Aysima Yılmaz hastaneye götürüldü. (İHA)

# malatya, kahramanmaraş, deprem, sağlık, itfaiye

07 Şub 2023 - 21:59 Malatya- Asayiş

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