“ÇOK BÜYÜK İHMALLERİMİZ VAR”

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kazım Türk, Malatya başta olmak üzere toplam 10 ilde can ve mal kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İnşaat profesörü olduğunu dile getiren Türk, ilk olarak yapıların dayanıklılığı konusunda konuşmak istediğini söyledi.



“TAŞIYICI SİSTEMİN DOĞRU SEÇİLMESİ GEREKİYOR”



Depreme hazır olmanın önemine dikkat çeken Türk, “Depremin faylarla ilgili zamanı, büyüklüğü jeofizikçilerin, jeoloji mühendislerinin alanına giriyor. Burada önemli olan depremin ne zaman veya hangi büyüklükte olacağı değil, doğru mühendislik, inşaat mühendisliği açısından bu depremlere hazır olmamız gerekiyor. Ortada çok büyük eksiklerimiz, çok büyük ihmallerimiz var. Bunu yöneticilerimizden tutun sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, inşaat mühendislerine kadar gidiyor. Burada öncelikle bence depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağından öte depremlere hazır olmak çok önemli. Bu hem sosyal açıdan hazır olabilmek hem inşaat mühendisleri açısından hem de yapıların depreme hazır olması gerekiyor. Taşıyıcı sistemin doğru seçilmesi gerekiyor. Burada belediyelerin, inşaat mühendislerinin çok büyük önemi var” şeklinde konuştu.



“DAHA KIRILMAYAN KISIMLARI VAR”



“Benim önerim şu: Belediyeler eğer bir taşıyıcı sistem kontrol birimi oluştursalardı, bu birimin başında üniversitelerde bu alanda uzman bir profesör, bir doçent bu birimin başında olsaydı, mühendisler bu noktada eğitilse ve uygun olmayan projeler geçirilmeseydi, bu işe sağlam bakılsaydı inanın ki değil 7.7, 8 büyüklüğünde bir deprem olsa bile sadece kalp krizi ve patlamalar dışında bir ölüm olacağını sanmıyorum” diyen Türk, “İnşaat mühendisliği bu anlamda zirvede. Depreme dayanıklı binalar yapmak açısından, bilimsel anlamda bir sıkıntı yok. Ama en önemli sıkıntı uygulama ve özellikle depreme dayanıklı yapı tasarımdaki hatalar. Burada belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, inşaat mühendisleri odasına, çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüklerine çok iş düşüyor. Bence en büyük hata bizim yapı stoku açısından depreme hazır olamamamız. Biz doğu Anadolu fay hattına çok yakın bir iliz. Her an deprem yaşamamız mümkün. Koca bir fay var, bu fayın koca bir kısmı kırıldı ve daha kırılmayan kısımları var. Jeofizikçi değilim ama bir inşaat mühendisi olarak bu aktif fay üzerinde mutlaka deprem olacağını düşünüyorum. Her an depreme hazırlıklı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.