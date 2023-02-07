Esnaf teşkilatları tek yürek oldu



Keskin, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in öncülüğünde yapılan toplantı da federasyon ve birlikler nezdinde Türkiye genelinde bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, “Zor günde, dar günde, iyi günde, kötü günde hep milletinin ve devletinin yanında olan esnaf ve sanatkar camiası, yüzyılın bu felaketinde de Türkiye için tek yürek olmuştur. Tüm federasyon ve illerimizdeki birliklerimiz Malatya ile birlikte depremden etkilenen 10 ile yardımlar gönderecektir. İlk tırlarımız yola çıkmıştır. Özellikle ekmek, su, battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışma yürütüyorlar. Bazı illerimiz özellikle ekmek ihtiyacının giderilmesi için özel çalışma ve koordinasyon yapacak. Malatya esnaf teşkilatları olarak, TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken nezdinde federasyon ve birlik başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.