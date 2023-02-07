Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verdi.
07 Şub 2023 - 19:25- Spor Güncelleme: 07 Şub 2023 - 19:30
SON DAKİKA| Yeni Malatyaspor kalecisi depremde hayatını kaybetti!
Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.