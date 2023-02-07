50 yaşındaki yüksel teyze depremden 2 gün sonra çıkarıldı!



Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde de yıkıma neden olan deprem sonrası İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı bağlı Bingöl Arama Kurtarma Ekibi başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda 50 yaşındaki yüksel teyzeyi depremden iki gün sonra enkazdan yaralı olarak çıkardılar. Ekip Başkanı Özhan Gili, yaptığı açıklamada, dün itibari ile yaptıkları çalışmalar sonucunda 10 kişiyi enkaz altından çıkardıklarını belirterek, “Malatya’da deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Turgut Özal Şelale mahallesinde yaptığımız arama kurtarma çalışmalarında 10 kişiyi enkaz altından çıkardık. Sadece bu gün çıkardığımız teyzemiz yaşıyor. Hem ekibime, hem de çalışmalara katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi. (İHA)