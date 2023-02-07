Depremi önceden uyarmışlardı! Busabah'ın yaptığı haber tekrar gündemde!

"İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat’tan Malatyalılar için korkutan deprem uyarısında bulundu. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, “ Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir“ dedi."

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