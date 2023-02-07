Yeni Malatyaspor Kalecisinin eşi yardım istedi! "Ahmet 30 saattir enkaz altında"

Enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan'dan açıklama geldi. Yetkililerden yardım isteyen Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım. Ahmet 30 saattir enkaz altında. Kepçe yok vinç yok. Kimseyi enkazın altından çıkaramıyorlar" dedi.