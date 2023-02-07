Enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan'dan açıklama geldi. Yetkililerden yardım isteyen Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım. Ahmet 30 saattir enkaz altında. Kepçe yok vinç yok. Kimseyi enkazın altından çıkaramıyorlar" dedi.
07 Şub 2023 - 11:57- Spor Güncelleme: 07 Şub 2023 - 12:06
Yeni Malatyaspor Kalecisinin eşi yardım istedi! "Ahmet 30 saattir enkaz altında"
Enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan'dan açıklama geldi. Yetkililerden yardım isteyen Kübra...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.