07 Şub 2023 - 11:57- Spor G: 07 Şub 2023 - 12:06

Yeni Malatyaspor Kalecisinin eşi yardım istedi! "Ahmet 30 saattir enkaz altında"

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Enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan'dan açıklama geldi. Yetkililerden yardım isteyen Kübra...

07 Şub 2023 - 11:57 Malatya- Spor

Muhabir  Ömer Ali Delibaş

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