Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de depremden yara aldı. Kullanılabilir durumda olan hastanenin duvarları çatladı, sıvalar döküldü.
Malatya'da depremin etkiledi sürüyor. Hastanede oluşan çatlaklar depremin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
07 Şub 2023 - 11:52- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2023 - 11:56
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük hasar!
Malatya'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de küçük çaplı hasarlar meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.