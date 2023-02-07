Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük hasar!



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de depremden yara aldı. Kullanılabilir durumda olan hastanenin duvarları çatladı, sıvalar döküldü.

Malatya'da depremin etkiledi sürüyor. Hastanede oluşan çatlaklar depremin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.