Malatya'da sahra eczaneleri kurulacak

Malatya'da hissedilen depremde 20-30 kadar eczanenin enkaza dönüştüğü, 100 küsur eczanenin ise ağır hasarlı hale geldiği bilgisi elde edilirken, sadece 4 eczanenin hizmet verebilecek halde olduğu bildirildi. Bu kapsamda kente sahra eczaneleri kurulacağı öğrenildi.
Çevre illerden gelecek yardımlar ile kurulacak olan sahra eczaneleri merkeze, üniversite tarafına ve kentin birçok noktasına ulaştırılacak.
Türkiye'nin birçok ilinden Malatya'ya eczacıların geleceği de ifade edildi.
Malatya'da hissedilen depremde 20-30 kadar eczanenin enkaza dönüştüğü, 100 küsur eczanenin ise ağır hasarlı hale geldiği bilgisi elde edilirken, sadece 4 eczanenin hizmet verebilecek halde olduğu bildirildi. Bu kapsamda kente sahra eczaneleri kurulacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.