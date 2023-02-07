Malatya'da sahra eczaneleri kurulacak

Malatya'da hissedilen depremde 20-30 kadar eczanenin enkaza dönüştüğü, 100 küsur eczanenin ise ağır hasarlı hale geldiği bilgisi elde edilirken, sadece 4 eczanenin hizmet verebilecek halde olduğu bildirildi. Bu kapsamda kente sahra eczaneleri kurulacağı öğrenildi.

Çevre illerden gelecek yardımlar ile kurulacak olan sahra eczaneleri merkeze, üniversite tarafına ve kentin birçok noktasına ulaştırılacak.

Türkiye'nin birçok ilinden Malatya'ya eczacıların geleceği de ifade edildi.