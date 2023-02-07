07 Şub 2023 - 11:44- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 11:48

Malatya'da AFAD çadırları kuruluyor

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7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde AFAD çadırları kuruldu.
Malatya'da AFAD çadırları kuruluyor mask
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Malatya'da depremin ardından kurtarma çalışmaları sürerken dışarıda kalan vatandaşlar için de yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kongre ve Kültür Merkezi önünde AFAD çadırları kuruldu.
Malatya'da toplanma alanlarına ulaşanlar için yardımlar yapılırken barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların da yapılacağı ifade ediliyor.
Vatandaşların artçı depremlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor.

# malatya

07 Şub 2023 - 11:44 Malatya- Asayiş

Muhabir  Mutlu Sarigül

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