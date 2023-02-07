Malatya'da AFAD çadırları kuruluyor

Malatya'da depremin ardından kurtarma çalışmaları sürerken dışarıda kalan vatandaşlar için de yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kongre ve Kültür Merkezi önünde AFAD çadırları kuruldu.

Malatya'da toplanma alanlarına ulaşanlar için yardımlar yapılırken barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların da yapılacağı ifade ediliyor.

Vatandaşların artçı depremlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor.