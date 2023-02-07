Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi
Merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve aynı büyüklükte Malatya ile birçok ilde de hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden de çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia edildi. Kaç mahkumun firar ettiği şimdilik bilinmiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.