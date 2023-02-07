07 Şub 2023 - 11:18- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 11:22

Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi!

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Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi Merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve aynı büyüklükte Malatya ile birçok ilde de hissedilen 7,7 ve 7,6 bü...
Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi! mask
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Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi

Merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve aynı büyüklükte Malatya ile birçok ilde de hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden de çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia edildi. Kaç mahkumun firar ettiği şimdilik bilinmiyor.

# malatya

07 Şub 2023 - 11:18 Malatya- Asayiş

Muhabir  Mutlu Sarigül

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