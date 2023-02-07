Çok sayıda mahkum depremi fırsat bildi

Merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve aynı büyüklükte Malatya ile birçok ilde de hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden de çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia edildi. Kaç mahkumun firar ettiği şimdilik bilinmiyor.