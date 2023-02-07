07 Şub 2023 - 11:01- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 11:06

Depremden 25 saat sonra çıkardılar! "Annem kaçamadı"

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi ayağının tozuyla gittiği Malatya'da baba ve kızını enkaz altından kurtardı.
Depremden 25 saat sonra çıkardılar! "Annem kaçamadı" mask
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Görev yeri Malatya'ya intikal eder etmez kurtarma çalışmalarına katılan Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı'nda enkaz halindeki apartmanda çalışma yaptığı enkazda küçük bir kızın sesini duydu. 8 yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'in sesini duyan ekipler, kendileriyle telefonla iletişime geçti. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızı 25 saat kaldıkları enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ olarak kurtarıldı.

“Annem kaçamadı”


Ekiplerle telefonla konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan 8 yaşındaki Sadiye'nin sözleri yürek burktu. Sadiye, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı bir odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi.
Küçük kız, “Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı” sözleriyle yürekleri dağladı. (İHA)

# kahramanmaraş, pazarcık, deprem, malatya

07 Şub 2023 - 11:01 Malatya- Asayiş

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