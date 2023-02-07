Depremden 25 saat sonra çıkardılar! "Annem kaçamadı"



Görev yeri Malatya'ya intikal eder etmez kurtarma çalışmalarına katılan Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı'nda enkaz halindeki apartmanda çalışma yaptığı enkazda küçük bir kızın sesini duydu. 8 yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'in sesini duyan ekipler, kendileriyle telefonla iletişime geçti. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızı 25 saat kaldıkları enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ olarak kurtarıldı.

“Annem kaçamadı”



Ekiplerle telefonla konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan 8 yaşındaki Sadiye'nin sözleri yürek burktu. Sadiye, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı bir odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi.

Küçük kız, “Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı” sözleriyle yürekleri dağladı. (İHA)