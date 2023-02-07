Malatya'ya uyarı! Suyu kaynatıp için!

Önce Malatya Valiliği 2. Bir emre kadar suyu içmeyin uyarısında bulunurken şimdi de Maski Genel Müdürü Mehmet Mert bu uyarıyı yineledi.
Mert, "Kaynak suyu çamurlu akıyor. Kırçuval Otelinin yıkılmasıyla şebekelerimizde arıza meydana geldi. Çevreyolunun altında kalan bazı mahallerimize su veremiyoruz. Kaynak suyunu kullanan mahallelerde sorun yok ama su çamurlu aktığı için insanlarımız kaynatıp içsinler. 3-5 gün böyle devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Önce Malatya Valiliği 2. Bir emre kadar suyu içmeyin uyarısında bulunurken şimdi de Maski Genel Müdürü Mehmet Mert bu uyarıyı yineledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.