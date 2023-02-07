07 Şub 2023 - 10:53- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 11:01

Malatya'ya uyarı! Suyu kaynatıp için!

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7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyunun çamurlu akmasından sonra yetkililer tarafından uyarılar art arda gelmeye başladı.
Malatya'ya uyarı! Suyu kaynatıp için! mask
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Önce Malatya Valiliği 2. Bir emre kadar suyu içmeyin uyarısında bulunurken şimdi de Maski Genel Müdürü Mehmet Mert bu uyarıyı yineledi.
Mert, "Kaynak suyu çamurlu akıyor. Kırçuval Otelinin yıkılmasıyla şebekelerimizde arıza meydana geldi. Çevreyolunun altında kalan bazı mahallerimize su veremiyoruz. Kaynak suyunu kullanan mahallelerde sorun yok ama su çamurlu aktığı için insanlarımız kaynatıp içsinler. 3-5 gün böyle devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

# malatya, deprem

07 Şub 2023 - 10:53 Malatya- Asayiş

Muhabir  Mutlu Sarigül

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