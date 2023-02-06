3 yaşındaki çocuk depremde hayatını kaybetti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da çoğu bina hasar gördü. Türkiye’nin tüm illerinden destek ve yardım ekiplerinin deprem bölgesine intikal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Malatya’da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti 550 kişi de yaralandı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.
Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. (İHA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da çoğu bina hasar gördü. Türkiye’nin tüm illerinden destek ve yardım ekiplerinin deprem bölgesine intikal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Malatya’da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti 550 kişi de yaralandı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.