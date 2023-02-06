06 Şub 2023 - 06:43- Gündem G: 06 Şub 2023 - 06:47

Vali Şahin korkunç bilançoyu açıkladı!

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Malatya Valisi Hulusi Şahin meydana gelen depremin ardından bilançoyu açıkladı.
Vali Şahin korkunç bilançoyu açıkladı! mask
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Vali Şahin Anadolu Ajansının açıklamasına göre "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi

06 Şub 2023 - 06:43 - Gündem

Muhabir  Beyza Nur Gül

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