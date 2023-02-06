SON DAKİKA| Korkunç deprem!

Korkunç deprem Malatya’da hissedildi.

AFAD’ın Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak açıkladığı ve 7.4 büyüklüğünde olduğu öğrenildiği deprem Türkiye’de 7’den fazla şehirde hissedildi.

Bir çok yıkım ve hasarın olduğu öğrenilirken artçı depremler ise devam ediyor.

Detaylar geliyor…