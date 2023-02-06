06 Şub 2023 - 04:30- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 05:42

SON DAKİKA| Korkunç deprem!

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Türkiye’de en az 7 ilde hissedilen deprem artçılarla devam ediyor!
SON DAKİKA| Korkunç deprem! mask
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Korkunç deprem Malatya’da hissedildi. 
AFAD’ın Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak açıkladığı ve 7.4 büyüklüğünde olduğu öğrenildiği deprem Türkiye’de 7’den fazla şehirde hissedildi. 
Bir çok yıkım ve hasarın olduğu öğrenilirken artçı depremler ise devam ediyor. 
Detaylar geliyor…

# malatya, deprem

06 Şub 2023 - 04:30 - Asayiş

Muhabir  Beyza Nur Gül

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