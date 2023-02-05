Arguvanspor son anda yıkıldı!

TFF 3. Lig 3. Grup’un 21.haftasında Malatya Arguvanspor sahasında Tokat temsilcisi Erbaaspor’u konuk etti. Arguvan İlçe Stadı’nda oynana karşılaşmada Kemal Ögen, Caner Kurt ve Eren Öksüzler hakem üçlüsü görev yaptı. Kar yağışının etkili olduğu ilçede karla kaplı olan stat zemini Arguvan Belediyesi çalışanları tarafından müsabaka öncesinde temizlenerek maçın oynanması için hazır hale getirildi.

Kar altında oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları da soğuk havanın etkisiyle pozisyona girmekte güçlük çekti. Islak zeminin buzla kaplı olan bazı bölümlerine çarpan topun hız kazanmasıyla yüksek pas hatasıyla oynayan taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İki takımda devre arasında oyuncu değiştirmeyerek ilk yarıya çıktıkları on birle ikinci yarıya başladı. Maçta son yarım saate girilirken daha fazla atak geliştirmek isteyen Arguvanspor’da teknik direktör Okan Kopan hamle yaparak yorulan oyuncuların yerine değişikliğe gitti. Mavi beyazlılar yapılan değişiklikler sonrası daha fazla Erbaaspor kalesinde pozisyon bulsa da bunları gole çevirmekte başarısız oldu. Uzatma anlarında gelişen Erbaaspor atağında, Güney Tutçuoğlu takımını 1-0 öne geçirdi ve maçı skorunu belirdi. Bu sonuçla Arguvanspor 4 hafta aradan sonra ilk mağlubiyetini aldı.

STAT: Arguvan İlçe

M.ARGUVANSPOR: 41.Davut Paşa, 4.Denis Meriç, 5.Semih İntepe, 10.Haktan Orak (Dk.64 Ömer Faruk Acı), 17.Ferhat Canlı, 18.Furkan Yiğit (Dk.75 Serdar Aslan), 27.Furkan Yaşa, 44.Enes Filiz, 70.Fırat Güllü (Dk.64 Avni Kürşat Özmen), 88.Abdulvahap Kaya (Dk.85 Muhammed Barman), 99.Emir Özbay (Dk.75 Emir Özbay)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 7.Serdar Aslan, 9.Avni Kürşat Özmen, 11.Muhammed Bilal Barman, 16.Taha Veysel Kemendi, 58.Ömer Faruk Acı, 93.Vural Akkurt

TEKNİK SORUMLU: Okan Kopan

ERBAASPOR: 1.Ebubekir Elihoş, 4.Mehmet Albayrak, 17.Emirhan Çavuş, 20.Yavuz Alemdar (Dk.57 Halil İbrahim Esen), 32.Emre Karadağ, 58.Safa Yıldırım, 60.Serkan Gürses (Dk.57 Alperen Keleş), 66.Güney Tutcuoğlu, 78.Ertuğrul Şenlikoğlu, 91. İsmail Düzgün, 97.Tufan Deniz Gelen

YEDEKLER: 48.Hasan Çayrak, 6.Bayduhan Taşova, 7.Alperen Keleş, 10. Yusuf Yağcı, 13.Furkan Boz, 16.Tolga Mert Aslan, 74.Halil İbrahim Esen

TEKNİK SORUMLU: Namık Altunsoy

GOLLER: Dk.90+5 Güney Tutçuoğlu (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Ferhat Canlı Ömer Faruk Acı ( Yeni Malatyaspor), Tufan Deniz Gelen (Erbaaspor)