SON DAKİKA Malatya'da yarın okullar tatil

Valiliğin yapmış olduğu açıklamada,
"İlimiz genelinde son bir kaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminlere göre kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği bilgisi de göz önüne alınarak Malatya ilinin bütün ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 06.02.2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 06.02.2023 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."
ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hail - zaten tatil olcaktı belliydi
Esnaff - çok iyi oldu salı günü de okul tatil olması lazım bence.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.