SON DAKİKA Malatya'da yarın okullar tatil

Valiliğin yapmış olduğu açıklamada,

"İlimiz genelinde son bir kaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminlere göre kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği bilgisi de göz önüne alınarak Malatya ilinin bütün ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 06.02.2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 06.02.2023 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)