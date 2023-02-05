Vural: Bu takımı kurtaracağız

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Yenilgiye bir bahane bulmak değil. Çocuklarıma son dakikaya kadar oyunu bırakmayın dedim. Bir şey uygulamaya çalışıyoruz, fakat bunları uygularken takımın çok önemli 7 tane oyuncusu yok. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Bir tane futbolcumuzu da sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu şartlarda çok önemli bir maça geldik. Çok genç bir takımız. Son dakikalara kadar çok genç arkadaşlarımızı oyuna aldık. Kazanabilmiş olsaydık hesaplarımıza göre potadan çıkmıştık. Zaman zaman böyle durumlar olacak. Fikstüre bakınca hep çıkmaya aday takımlarla oynuyoruz. Malatyaspor takımı olarak farklılıkları değerlendirmek zorundayız. Kimse yukarıdaki çok iyi, aşağıdaki çok kötü diye düşünemiyor. Biz sonuna kadar arkadaşlarımızla mücadelemizi vereceğiz. Bu takımı da bulunduğu konumdan kurtaracağız. Son maça kadar bunun bilincindeyiz. Aldığımız her puan, atılmış yenilmiş goller çok önemli" şeklinde konuştu. (iha)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.