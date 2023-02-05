Malatyalı sporcu Türkiye 2’ncisi oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nı 8 bin sporcunun katılımıyla 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'da 11 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük bölümü öğrencisi olan Malatyalı kadın sporcu Begonya Dilara Çetinkaya, ferdi olarak katıldığı şampiyonada 60 kilogram Point Fighting kategorisinde rakiplerini eleyerek Türkiye ikincisi oldu. Daha öncede yurtiçinde düzenlenen şampiyonalarda önemli derecelere imza atan genç sporcu hedefinin dünya kupasına katılmak olduğunu söyledi. Fiziksel hazırlık süreçlerini öğrenim gördüğü üniversitenin ve Gençlik Spor Bakanlığına ait tesislerde geçirdiğini aktaran Begonya Dilara Çetinkaya, turnuvalara katılmaya devam edeceğini ifade ederek Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.