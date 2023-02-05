Mucize beklerken fark geldi!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rize Stadı’nda oynanan müsabakayı Burak Olca, Oğuz Terzi ve Mehmet Pekmezci hakem üçlüsü yönetti. Zorlu müsabaka öncesinde sarı kırmızılı kulüpten yapılan sağlık raporu açıklamasında Barış Başdaş, Nuri Fatih Aydın ve Rahman Buğra Çağıran’ın karşılaşmanın kadrosunda yer almadıkları belirtildi. Kart cezası bulunan Philip Awuku, Burak Kavlak ve Aly Malle’den yoksun rakibi karşısına çıkan Yeni Malatyaspor’da Yılmaz Vural’ın 3 haftadır ileri uçta oynattığı Yakup Alkan’ın yerine Haqi Osman görev yaptı.

Mücadelenin ilk dakikalarında iki takımda erken gol bulmak için oyuna hızlı başladı. Orta sahada rakibine baskı kurarak hızlı hücumla gol arayan Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman’a atılan paslarda Rize savunmasının gücü ön plana çıktı. Süratli koşusuyla savunmanın arkasına atılan toplara koşmak isteyen Haqi’nin çabası yetersiz kalınca Yeni Malatyaspor kale önünde pozisyon bulmakta güçlü çekti. Sarı kırmızılılar, iki takım arasındaki kadro kalitesinin bariz şekilde hissedildiği maçın 20. dakikasında Olawoyin'in golüyle 1-0 geriye düştü. Golden sonra eşitliği yakalamak için uğraşan Yeni Malatyaspor, 31. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, Rizespor ikinci yarıda gardı düşen sarı kırmızılı takım karşısında 3 gol daha buldu. Yeni Malatyaspor’un tek golü uzatma bölümünde Mert Miraç'ın ayağından geldi.

Gençlerbirliği ve Denizlispor’un galibiyetle kapattıkları haftada puan alamayan Yeni Malatyaspor bir basamak geriye düştü ve 18. basamağa geriledi. Geçen hafta Eyüpspor galibiyetiyle taraftarına sevinç yaşatan sarı kırmızılılar, Rize maçında farklı mağlubiyetle sahadan ayrılarak taraftarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde gelecek hafta içerde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maça Rize mağlubiyetini unutturmak için hazırlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin'in ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 1-0

31. dakikada Alper Potuk'un köşe atışında ceza sahası içinde Emirhan'ın kafasından seken topu Bolasie kafayla filelere gönderdi. 2-0

49. dakikada Alberk Koç'un pasında ceza sahası içinde Faruku Miya topu ağlara yolladı. 3-0

63. dakikada Yeni Malatyasporlu oyuncunun müdahalesiyle Bolasie yerde kalınca hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bolasie'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

76. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe atışında savunmadan seken topla bulaşan Alper Potik, topu ağlara gönderdi. 5-0

90+6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Taha Gür'ün pasında Mert Miraç'in şutu filelere gitti. 5-1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Burak Olcar xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Pekmezci xx

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık xxx, Alberk xxx, Emirhan xxx, Sinan xx, Oğuz xx (Eren Emre dk. 80 ?), Alper xxx, Azubuike xxx (Mithat dk. 74 x), Olawoyin xxx (Kubilay dk. 74 x), Miya xxx (Deniz dk. 64 xx), Emircan xx (Benhur dk. 64 xx), Bolasie xxx

YEDEKLER: Zafer, Seyfettin Anıl, Bahadır, Ercan, Muhammet Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed x, Arda xx, Yiğit x, Donsah x, Nshimirimana x, Ogün x, Hüseyin x (Mert Miraç dk. 46 x), Doğukan xx, Cengizhan x (Alperen dk. 46 x), Erşan x (Taha dk. 55 xx), Haqi xx (Mehmet dk. 72 x)

YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Ahmet Oytun, Atakan, Emircan, Berat, Mehmet Emin

TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural

GOLLER: İbrahim Olawoyin (dk. 20), Yannick Bolasie (dk. 31), (dk. 63 pen.) Faruku Miya (dk. 49), Alper Potuk (dk. 76) (Çaykur Rizespor), Mert Miraç Altıntaş (dk. 90+6) (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Alper Potuk, Faruka Miya, İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)