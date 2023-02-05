Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık binasında Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, 2022 yılını ihracatta başarılar ve rekorlarla kapattıklarını belirterek, 2023 yılında da küresel ekonomideki belirsiz görünümün devam etmesine rağmen söz konusu başarıyı daha ileri taşıman için çalıştıklarını ifade etti.

Uluslararası kuruluşların raporlarında, küresel ekonomide geleceğe ilişkin öngörülerde birçok soru işareti bulunduğunu gösterdiğini aktaran Bakan Muş, "Küresel ekonomi bir belirsizlik süreci içerisindedir. 2023 yılının Ocak ayında İmalat PMI endekslerinin, ABD ve AB gibi ülkelerde önemli eşik olan 50 eşik değerin altında kaldığı görmekteyiz. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in Ocak ayı raporlarında 2023 yılı için yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 küresel büyüme oranı öngörülmüştür" diye konuştu. (İHA)