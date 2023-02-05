Kaza, Kayseri - Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı köyü geçişinde meydana geldi. Kazada, Malatya istikametine giden N.Ö.(30) sevk ve idaresindeki 14 TY 1462 plakalı otomobil yağan karın etkisiyle zeminin kaygan olması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan araç sürücüsü ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (İHA)
05 Şub 2023 - 13:54- Asayiş Güncelleme: 05 Şub 2023 - 14:15
Yağan kar kazaya neden oldu
Sivas’ta etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.