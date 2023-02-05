05 Şub 2023 - 13:54- Asayiş G: 05 Şub 2023 - 14:15

Yağan kar kazaya neden oldu

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu.

Yağan kar kazaya neden oldu mask
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Kaza, Kayseri - Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı köyü geçişinde meydana geldi. Kazada, Malatya istikametine giden N.Ö.(30) sevk ve idaresindeki 14 TY 1462 plakalı otomobil yağan karın etkisiyle zeminin kaygan olması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan araç sürücüsü ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (İHA)

# malatya, kaza

05 Şub 2023 - 13:54 - Asayiş

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