Sürücüyü ekipler kurtardı

Sincik- Malatya Karayolu Arıkonak köyü mevkiinde aracıyla mahsur kalan Uğur Yaşar isimli vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştığı bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Sincik ilçesinden harekete geçen bulunan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Arıkonak köyüne vardı. Ekipler, yolda mahsur kalan Uğur Yaşar'ı bulunduğu yerden alarak ilçe merkezine getirdi.
Ekipler tarafından kurtarılan Uğur Yaşar’ın Malatya'ya gitmek için yola çıktığını, karlı yolda ilerledikten bir süre sonra mahsur kaldığını ve kendisini kurtaran özel idare ekibine teşekkür ettiğini belirtti. (İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.