MHP'den Çınar'a ziyaret

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Malatya ve Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımların ele alındığı ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“ Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanımız Sayın Gökhan Gök ve beraberindeki Yeşilyurt İlçe Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Gökhan Gök Başkanımıza yeni görevinde bir kez daha üstün başarılar dilerim.

Malatya hızla gelişiyor, Yeşilyurt ise bu anlamda planlı ve sistemli bir şekilde geleceğe hazırlanıyor.2019 yılındaki seçimlerde vaat ettiğimiz 45 projenin yanı sıra dört yıllık süreçte bölgemizin ihtiyaç duyduğu, vatandaşlarımızın talep ettiği 50 yeni projeyi tamamlayarak, toplamda 95 dev yatırımı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçemizi daha modern ve yaşam standartı yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştırmak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak bizim başlıca hedefimizdir. İnsanı merkeze alan yatırımızla kentimiz ve ilçemizin hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ediyoruz. Tarihi, kültürü, gastronomisi, doğal zenginlikleri, havası ve suyuyla çok farklı zenginliklere sahip ilçemizde yaşayan çalışkan ve hoşgörülü insanlarımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Bizlerde ekibimizle birlikte gece gündüz demeden her alanda çalışarak hizmetlerin en iyisini ve en güzelini hemşehrilerimizle buluşturmaktayız. 2023 yılı ise bizim için çok önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 100’ncü kuruluş yıldönümü nedeniyle bizlerde Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak hizmetlere odaklandık. Toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz güçlü ve sağlam iletişimler sayesinde şehrimize en güzel yatırımların gelmesi için çalışmalarımızda vites yükselttik. Ülkemizin hem bugünleri hem de yarınlarının teminatı olan Cumhur İttifakıyla birlikte bizlerde geleceğe daha umutla bakıyoruz. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesi sırasında desteklerini eksik etmeyen Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılına yakışacak eserler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a çalışmalarında başarılar diledi. (Bülten)