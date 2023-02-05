Müşteri bulamayınca bakın ne yaptılar

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekerken, semt pazarları ise boş kaldı.



Kar nedeniyle kent merkezi Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında çok az sayıda esnaf tezgah açarken, müşteri bulamayan esnaf kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.



Amatör müsabakaların da ertelendiği kentte kar yağışının hafta başında da etkisini sürdürmesi bekleniyor. (İHA)