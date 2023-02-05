05 Şub 2023 - 12:31- Sağlık G: 05 Şub 2023 - 12:35

Berk'ten önemli istişare

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Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine geçtiğimiz günlerde atanan Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunup,  hastanede hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması için istişarede bulundu.

05 Şub 2023 - 12:31 Malatya- Sağlık

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