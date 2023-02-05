Berk'ten önemli istişare

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Sinanoğlu, Berk’e brifing sundu.

Hastane başhekim yardımcıları ve diğer birim müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, hastanede sunulan hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alış verişinde de bulunuldu.