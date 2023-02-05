17 maçı kazandılar sıra 18'de!

Grup’ta son 1 maçı kalan ve Play-off’ta çeyrek finale kalan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Niğde’de düzenlenecek olan play-off maçlarına iddialı hazırlanıyor.

Grup’ta 17 maçın tamamını kazanarak, na mağlup puan cetvelinde birinci sırada yerini koruyan Malatya temsilcisi, gruptaki son maçını, Mardin Gençlik Spor Kulübü ile 12 Şubat Pazar günü evinde oynayacak. Gruptaki maçların tamamlanmasına bir hafta kala play-off’ta çeyrek finale kalıp grup liderliğini garantileyen Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Play-off maçlarını Niğde’de oynayacak.

Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Başkanı Hamit Kapan, Play off maçları öncesinde kadrolarına 5 takviye yaptıklarını hatırlatıp, 1.Lig hedeflerine ulaşmaya az süre kaldığını belirtti. Kapan, kendilerine destek veren Voleybol severlere ve sponsorlara teşekkür etti. (İHA)